OM : Ecarté par Tudor, Payet lâche une première réponse

Une nouvelle fois, Igor Tudor a décidé de se passer des services de Dimitri Payet en début de rencontre. Entré en cours de seconde période lors du match face au Stade Brestois ce dimanche, l'international français commence à manifester son agacement. Le joueur aurait refusé de porter le brassard de capitaine porté en première mi-temps par Valentin Rongier.

Décidément, les choix d'Igor Tudor continuent de faire parler à Marseille. Dimanche dernier, le technicien croate avait décidé de ne pas titulariser Dimitri Payet, capitaine la saison dernière et cadre du vestiaire olympien pour la rencontre face au Stade de Reims. La victoire au Vélodrome (4-1) avait un peu relégué ce choix discutable au second plan. Pour justifier cette décision, Tudor avait évoqué une option tactique. La composition de l'entraîneur de l'OM était donc très attendue ce dimanche. Et comme lors de la précédente journée, Tudor a décidé de se passer des services de Dimitri Payet, finalement entré en jeu à la 69ème minute à la place d'un Arkadiusz Milik, pourtant inexistant.

Tudor justifie l'absence de Payet

Questionné par Prime Vidéo a vant la rencontre face à Brest sur la mise à l'écart de Dimitri Payet, Igor Tudor a précisé que la concurrence était forte à son poste. (1-1). « Il y a d'autres joueurs importants sur le banc. Je suis un coach chanceux puisque j'ai un banc important. Mais ça ne veut pas dire que certains ne joueront pas le prochain match » a déclaré le technicien croate. Une décision qui ne passe après de certains supporters de l'OM. Devant la Commanderie, des tags ont été inscrits. « Igor Tudor casse toi » peut-on lire à côté d'un message de soutien à Dimitri Payet, mais aussi à Bamba Dieng, écarté par le Croate.

Payet refuse le brassard de capitaine, des premières tensions ?

Dimanche dernier, Dimitri Payet n'a pas souhaité aller au clash après avoir appris la décision de son entraîneur. Souriant lors de l'entraînement d'avant-match, l'international français était apparu souriant, n'hésitant pas à prodiguer des conseils à ses coéquipiers. Mais ce dimanche, l'ailier a pénétré sur la pelouse du stade Francis Le Blé le visage fermé. Alors que Valentin Rongier, nommé capitaine, rejoignait le banc, Dimitri Payet aurait refusé de récupérer le brassard selon les informations de L'Equipe . Selon le quotidien, ce geste pourrait être la manifestation d'une certaine forme d'agacement.

Tudor fidèle à ses principes ?