OM : Les grandes premières des entraîneurs de l’OM

Publié le 9 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Après une préparation compliquée et tendue, Igor Tudor était très tendue pour sa grande première en match officiel sur le banc de l’OM. Le Croate avait alors rendez-vous face à Reims pour la première journée de Ligue 1. Et cela s’est très bien passé pour les Phocéens. En effet, l’OM a réalisé des débuts tonitruants avec une large victoire (4-1) face aux Rémois. Des débuts donc parfaits pour Tudor.

Sur le banc de l’OM, Igor Tudor démarre ainsi par une victoire. De bon augure pour la suite et de quoi également calmer tout ce qui peut se dire autour du club phocéen. Mais qu’ont fait les prédécesseurs de Tudor à l’OM ? Retour sur les premières des derniers entraîneurs du club phocéen.

Jorge Sampaoli

Et avant Igor Tudor, c’était Jorge Sampaoli qui était à la tête de l’OM. L’entraîneur argentin avait été nommé en février 2021 suite à la démission d’André Villas-Boas. Arrivé en provenance du Brésil et de l’Atlético Mineiro, Sampaoli a dirigé son premier match sur le banc de l’OM le 10 mars 2021. C’était alors un match face à Rennes au Vélodrome. Une rencontre compliquée pour les Phocéens qui s’est tout de même terminée par une victoire (1-0) grâce à un but de Michaël Cuisance. De quoi permettre à Jorge Sampaoli de soigner ses débuts.

André Villas-Boas

C’est en août 2019 qu’André Villas-Boas officie pour la première fois sur le banc de l’OM en match officiel. Et comme Igor Tudor, il a le droit à une rencontre face à Reims. Mais au contraire du Croate, le Special Two chute d’entrée avec le club phocéen. En effet, Villas-Boas a raté ses grands débuts avec l’OM, concédant une défaite (0-2). Le Portugais a d’ailleurs dû attendre son troisième match sur le banc marseillais pour connaitre son premier succès.

Rudi Garcia

Rudi Garcia est lui arrivé à l’OM alors que la saison de Ligue 1 avait déjà bien démarré. En effet, il a été intronisé entraîneur du club phocéen en octobre 2016. Et le Français a immédiatement été mis dans le bain puisque pour son premier match à la tête de l’OM, Garcia a eu le droit à un Classique face au PSG au Parc des Princes. Une rencontre qui s’est alors terminée sur un score nul et vierge pour l’OM (0-0), mais quel résultat pour Rudi Garcia puisque cela a mis un terme à une série de 10 défaites des Phocéens face au PSG.

Michel

Michel n’est lui pas resté dans les mémoires du côté de l’OM. Si l’Espagnol ne sera même pas resté une saison en poste sur la Canebière, il avait pourtant signé des débuts fracassants avec les Phocéens. Ayant remplacé Marcelo Bielsa en août 2015, Michel et ses joueurs font alors exploser Troyes (6-0), avec notamment un doublé de Michy Batshuayi ou encore un but de Lucas Ocampos. Malheureusement, la suite sera beaucoup plus compliquée pour l’ancien du Real Madrid qui sera remercié en avril 2016.

Marcelo Bielsa

Resté une saison sur le banc de l’OM, Marcelo Bielsa aura marqué les esprits au Vélodrome. Pourtant, les débuts d’El Loco avec les Phocéens n’ont pas été les meilleurs. Pour sa grande première avec l’OM en août 2014, Bielsa avait alors concédé un match nul (3-3) face à Bastia, rencontre durant laquelle André-Pierre Gignac avait inscrit un doublé.