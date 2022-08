Foot - OM

OM : Payet, Sampaoli... Ménès lâche une punchline sur Tudor

Publié le 8 août 2022 à 18h45 par La rédaction

Alors que l’ambiance à l’Olympique de Marseille n’est pas du tout au beau fixe - notamment à cause des clashs entre Igor Tudor et son vestiaire - l’entraîneur croate a pu gagner quelques semaines de tranquillité grâce au carton de son équipe lors de la première journée de Ligue 1. Alors que la performance de l'OM ne lui a pas échappée, Pierre Ménès a évoqué la situation d'Igor Tudor.

Après une victoire écrasante face à Reims (4-1) ce dimanche en clôture de la 1ère journée de Ligue 1, Igor Tudor a peut-être réussi à gagner quelques semaines de plus sur le banc marseillais. On rappelle que la relation entre l’entraîneur et ses joueurs est terrible actuellement.

OM : Après les clashs, le vestiaire de Tudor décrypte sa méthode https://t.co/GuqybafHrz pic.twitter.com/ZtCle3oA5g — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

«Le mec est contesté et il commence son premier match en laissant Payet sur le banc»

À l’issue de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Reims, Pierre Ménès a décrit dans une vidéo postée sur son blog le jeu proposé par Igor Tudor. « Derrière l'OM a fait un match très différent par rapport au jeu proposé par Sampaoli. C’est plus direct, ça se projette plus vite devant, il y a beaucoup de pressing ».

«Tudor a des couilles»