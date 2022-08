Mercato - Foot - OM

OM : Nouveau danger pour Longoria avec ce crack de Barcelone

Publié le 8 août 2022 à 17h10 par La rédaction

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à recruter Alexis Sanchez, les Marseillais garderaient aussi un œil sur la pépite du FC Barcelone, Ez Abde. Mais selon la presse espagnole, un autre concurrent viendrait s’ajouter à la liste des clubs intéressés par le jeune Marocain de 20 ans.

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà enregistré de nombreux nouveaux joueurs dans son effectif, la venue d’Alexis Sanchez se préciserait de plus en plus. Mais en plus du Chilien, un crack du Barça serait également dans le viseur de Pablo Longoria. Dans les petits papiers du président de l'OM, Ez Abde ferait toutefois tourner la tête de nombreux clubs.

🔜 Ez Abde... ¿al Cádiz'⏳ El Barça y el Cádiz llevan varios días negociando la posible cesión de Ez Abde al club andaluz para esta temporada, según informa Estadio Deportivohttps://t.co/ZeaTsUyFna — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 7, 2022

L’OM en danger pour le recrutement d’Abde ?

Nombreux sont les clubs qui s’intéressent à Ez Abde et l'Olympique de Marseille en ferait partie, mais le dossier reste compliqué pour Pablo Longoria. En effet, comme l’avait annoncé le média espagnol Mundo Deportivo au début de ce mois d’août, le promu en Liga, Gérone voyait le jeune ailier de Barcelone comme une priorité et avait déjà de l’avance sur l’OM sur ce dossier. Et pour ne pas arranger les affaires de Pablo Longoria, un autre club est entré dans la danse.

Cadiz entre dans la danse