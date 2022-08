Foot - OM

OM : Longoria lâche un indice XXL sur le cas Payet

Publié le 15 août 2022 à 12h45 par Amadou Diawara

Lors des deux premiers matchs de la saison en Ligue 1, Igor Tudor a décidé de ne pas titulariser son capitaine Dimitri Payet. Présent en conférence de presse après le nul face à Brest ce dimanche soir, le coach de l'OM a laissé entendre que l'international français serait une nouvelle fois sur le banc face à Nantes samedi prochain.

Malgré son statut de capitaine, Dimitri Payet n'a pas démarré un seul match de championnat cette saison. En effet, Igor Tudor a préféré ne pas titulariser le vétéran de 35 ans pour les deux premières rencontres de l'OM en Ligue 1 (contre Reims, puis Brest).

Dimitri Payet parti pour rester sur le banc ?

Interrogé au micro de Prime Video peu avant le coup d'envoi d'OM-Brest, Igor Tudor avait expliqué sa décision de laisser une nouvelle fois Dimitri Payet sur le banc : « Il y a d'autres joueurs importants sur le banc. Je suis un coach chanceux puisque j'ai un banc important. Mais ça ne veut pas dire que certains ne joueront pas le prochain match ». Et alors que l'OM n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Brest (1-1), Igor Tudor ne semble pas décidé à revoir ses plans pour Dimitri Payet.

«On va continuer à jouer comme on le fait»