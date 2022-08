Foot - OM

OM : La grosse annonce de Tudor sur ces deux recrues de Longoria

Publié le 8 août 2022 à 13h15 par La rédaction

Alors que l'OM s'est imposé largement face à Reims ce dimanche soir, les nouvelles recrues ont su se démarquer avec notamment un doublé pour le nouvel attaquant, Luis Suarez. Mais ce sont deux autres recrues qui ont surtout impressionné Igor Tudor : Jonathan Clauss et Nuno Tavares.

Auteur d’un match plein face à Reims ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 4-1 sur sa pelouse lors de la 1ère journée de Ligue 1 grâce notamment à un doublé de Luis Suarez. Les Marseillais ont imposé un rythme intense à leur adversaire pendant tout le match et la prestation de certains joueurs a satisfait Igor Tudor.

Les nouvelles recrues se font remarquées

Cinq nouveaux joueurs étaient titulaires ce dimanche face à Reims et chacun a su se faire remarquer à sa façon. Nuno Tavares a pu inscrire son premier but en Ligue 1 juste avant la mi-temps. Et Luis Suarez, sur le banc au début de la rencontre, a inscris son premier doublé dans le championnat français en seulement 30 minutes.

« Ils ont été incroyables »