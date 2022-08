Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour Bernardo Silva

Publié le 22 août 2022 à 22h10 par Arthur Montagne

Convoité avec insistance par le FC Barcelone et également le PSG, Bernardo Silva est au cœur des rumeurs sur le mercato. Comme révélé par le10sport.com, le joueur de Manchester City est la priorité de Luis Campos et a même fait l'objet d'une offre de 80M€. Mais Ferran Soriano, directeur exécutif des Citizens.

Bien que le PSG ait déjà recruté Vitinha et Renato Sanches au milieu de terrain, Luis Campos s'intéresse sérieusement à Bernardo Silva, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Il faut dire que le conseiller football du PSG adore le profil du joueur de Manchester City qu'il avait recruté à l'AS Monaco. Néanmoins, du côté des Citizens , on ne l'entend pas de cette oreille.

Soriano annonce que Bernardo Silva ne bougera pas

En effet, directeur exécutif de Manchester City, Ferran Soriano a été interpellé par José Alvarez. Le journaliste du Chiringuito demande ainsi si Bernardo Silva va rester à Manchester City malgré l'intérêt du PSG et du FC Barcelone, et la réponse fuse. « Bien sûr », lâche le dirigeant des Citizens , ce qui ne rassurera pas Luis Campos.

🚨 "POR SUPUESTO que BERNARDO SILVA se QUEDA" 🚨💥 Ferrán SORIANO, CEO del CITY, se lo confirma a @10JoseAlvarez. ¡A las 23:45h, @elchiringuitotv! pic.twitter.com/VJGgfU788T — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 22, 2022

Campos continue de rêver de Bernardo Silva

Il faut dire que le PSG avait déjà reçu une réponse négative pour Bernardo Silva. Comme révélé par le10sport.com, le club parisien a dégainé une offre de 80M€ auprès de Manchester City. Mais le club entraîné par Pep Guardiola a repoussé cette proposition.