OM : Longoria insiste pour boucler un gros deal sur le mercato

Pisté par l’OM dans le cadre d’un échange avec Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi devrait bien quitter l’Atalanta Bergame cet été. D’abord tenté par Tottenham, l’international ukrainien aurait changé d’avis à plusieurs reprises. En attendant, les discussions entre les deux clubs sont encore loin d’aboutir, il faut trouver un accord sur la valeur des joueurs et le salaire.

Avant le match entre l’OM et le FC Nantes samedi dernier, Pablo Longoria annonçait la couleur quant à la fin du mercato : « On doit encore compléter l’effectif. D’ici le 31 août, on doit faire quelque chose. Parce que notre niveau d’exigence est important. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football que l’on veut développer. On cherchera à faire quelque chose pour essayer de nous améliorer ».

L’OM veut échanger Ünder avec Malinovskyi

L’un des cas qu’il faudra gérer, c’est celui de Cengiz Ünder. Entré en jeu à la 60ème minute, l’international turc a été remplacé 15 minutes plus tard afin de palier l’exclusion de Samuel Gigot. Révolté, Ünder est directement retourné dans son vestiaire après avoir frappé une vitre en plexiglass. Cette réaction fait écho aux rumeurs sur son avenir. Comme l’a annoncé la presse italienne, l’OM travaille sur un échange entre l’ailier marseillais et Ruslan Malinovskyi, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame.

Les deux joueurs ont changé plusieurs fois d’avis

Mais après seulement quelques jours de discussions, le dossier s’était déjà refroidi puisque l’international ukrainien aurait une préférence pour la Premier League, là où Tottenham le suit. D’après les informations de La Provence , le feuilleton Malinovskyi ne serait, en réalité, toujours pas clos. Même si les pourparlers sont loin d’aboutir et que les deux joueurs n’étaient, au départ, pas très chauds, leur avis aurait évolué à plusieurs reprises. Suffisant pour laisser une petite chance à Pablo Longoria de boucler l’affaire.

