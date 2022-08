Foot - Mercato - OM

OM : Dénouement imminent pour le prochain coup de Longoria

Publié le 22 août 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours, l’OM serait toujours à la recherche de nouveaux joueurs pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Pablo Longoria travaillerait donc sur plusieurs dossiers dernièrement, dont celui d’Eric Bailly. D’ailleurs, le président du club phocéen serait en train de toucher au but avec le défenseur central ivoirien. Le joueur de 28 ans se rapprocherait de plus en plus de l’OM et son arrivée pourrait bien être imminente.

Jusqu’à présent, l’OM est très actif sur le marché des transferts. Le club phocéen a déjà bouclé un bon nombre de recrues cet été. Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss... La liste est encore longue. Et d’autres noms pourraient bien s’y ajouter prochainement. Pablo Longoria souhaiterait apporter de nouveaux renforts à Igor Tudor et travaillerait donc sur plusieurs dossiers ces derniers temps dont celui d’Eric Bailly. Le joueur de 28 ans ne serait plus vraiment désiré à Manchester United. L’international ivoirien n’entrerait pas vraiment dans les plans d’Erik Ten Hag et pourrait ainsi être poussé vers la sortie cet été. Pablo Longoria pourrait donc en profiter. D’ailleurs, les choses avanceraient bien entre l’OM et les Red Devils dans ce dossier.

L’OM et Manchester United sont tombés d’accord

Tout serait déjà réglé entre l’OM et Manchester United à en croire les informations d’ ESPN . Les deux clubs seraient tombés d’accord concernant les modalités du prêt de l’international ivoirien. La formation phocéenne aurait accepté de prendre en charge l’intégralité du salaire du défenseur central de 28 ans et d’inclure une option d’achat qui deviendra obligatoire sous certaines conditions. Les négociations avec le clan d’Eric Bailly seraient également en bonne voie.

Les discussions ont très bien avancé cet après-midi entre l’#OM et les représentants d’Éric #Bailly qui a désormais de grandes chances de signer dans les prochains jours. #MercatOM Plus d’infos à venir sur @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 22, 2022

Les discussions avancent bien entre Bailly et l’OM

Selon les informations de La Provence , les discussions entre Pablo Longoria et les représentants d’Eric Bailly auraient bien avancé ce lundi après-midi. Les positions des deux parties se rapprocheraient de plus en plus, au point qu’un accord pourrait aussi être trouvé très prochainement. Et dans cette optique, Eric Bailly pourrait débarquer à Marseille dans les prochains jours.

Arrivée possible dans les prochains jours pour Bailly

En effet, le dossier aurait de grandes chances d’aboutir rapidement autour d’un prêt avec une option d’achat qui pourrait atteindre les 6 ou 7M€. Eric Bailly pourrait arriver à l’OM ce mardi ou ce mercredi si les discussions progressent à la même vitesse. Pablo Longoria serait sur le point de boucler son prochain coup sur le mercato. Affaire à suivre...