Foot - OM

OM : Payet, Sanchez… Tudor lâche une grande annonce

Publié le 21 août 2022 à 11h45 par La rédaction

L’OM a remporté sa deuxième rencontre de la saison, à domicile, face au FC Nantes sur le score de 2 buts à 1. Titulaire au début de la rencontre, Alexis Sanchez a cédé sa place à la 65e minute. Moment du match auquel est rentré Dimitri Payet. Igor Tudor a d'ailleurs tenu à rassurer les supporters concernant une association Payet-Sanchez…

L’Olympique de Marseille a encore une fois gagné à domicile. Opposés au FC Nantes, les joueurs d’Igor Tudor ont réalisé une rencontre assez aboutie, et ont remporté leur match 2-1 grâce à des buts de Chancel Mbemba et un contre-son-camp de Nicolas Pallois. Malgré tout, l’OM a souffert dans cette rencontre. Titulaire pour la première fois de la saison depuis son arrivée, Alexis Sanchez a quitté la pelouse à la 65e minute, alors que Dimitri Payet est entré en jeu au même moment à la place de Guendouzi. Et Igor Tudor a évoqué ces remplacements…

« Vous verrez jouer Payet et Sanchez ensemble »

En effet, en conférence de presse d’après-match, Igor Tudor a fait un point sur une potentielle association Dimitri Payet / Alexis Sanchez à l’OM. « Vous verrez jouer Payet et Sanchez ensemble. Du début ou en cours de match, encore une fois ça dépend de plusieurs facteurs ». Les supporters phocéens peuvent être rassurés…

Transferts - OM : Longoria active un nouveau dossier sur le mercato https://t.co/i65Cg3apmW pic.twitter.com/AJVpFFopDU — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

« Alexis était présent sur toutes les actions »