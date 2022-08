Foot - Mercato - OM

OM : Un accord est annoncé pour le départ de Milik

Publié le 23 août 2022 à 08h45 par Bernard Colas

Alors qu’il y a du monde dans le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik est annoncé sur le départ, avec un intérêt prononcé de la Juventus à son égard. D’après la presse italienne, le dossier pourrait rapidement être bouclé puisque les deux clubs seraient parvenus à un terrain d’entente pour l’attaquant.

Le mercato estival est entré dans sa dernière ligne droite, et cela promet d’être agité du côté de l’OM. Alors que l’arrivée d’Éric Bailly (Manchester United) est attendue dans les prochaines heures, c’est dans le sens des départs que cela devrait bouger en attaque, et la situation d’Arkadiusz Milik est à surveiller de près. Le Polonais est dans le viseur de la Juventus, et la presse italienne annonce des négociations très avancées avec l’OM, au point qu’un accord aurait été trouvé.

Mercato - OM : Milik fixe une énorme condition pour son transfert https://t.co/ysPnT7L7cV pic.twitter.com/KiX2eZDUf8 — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Accord annoncé pour Milik

Selon les informations divulguées par Sky Italia , Arkadiusz Milik se rapproche grandement de la Juventus. Les Bianconeri auraient trouvé un accord avec l'OM pour un prêt de 2M€ avec une option d'achat fixée à 8M€. La décision finale revient désormais à Massimiliano Allegri, qui doit trancher entre l’attaquant d’Igor Tudor et Memphis Depay (FC Barcelone), également visé pour renforcer le secteur offensif.

Milik prêt à dire oui à la Juventus