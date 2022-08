Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos fait face à un casse-tête pour deux transferts

Publié le 23 août 2022 à 09h30 par Thomas Bourseau

Ander Herrera et Layvin Kurzawa font partie du cercle des « lofteurs » au PSG, soit les joueurs dont la direction souhaite se séparer avant la fin du mercato. Néanmoins, et bien qu’ils puissent respectivement s’engager en faveur de l’Athletic Bilbao et de Fulham, les deux éléments du Paris Saint-Germain refuseraient de faire une croix sur les deux dernières années de leurs jolis contrats, laissant Luis Campos et la direction du PSG dos au mur.

Faisant partie des « lofteurs » à savoir les joueurs que l’entraîneur Christophe Galtier et le conseiller football Luis Campos ont écarté du groupe professionnel du PSG le temps de leur trouver un point de chute sur le marché, Ander Herrera et Layvin Kurzawa sembleraient enfin être proches de quitter le Paris Saint-Germain. Pour l’Espagnol, un retour aux sources à l’Athletic Bilbao serait en bonne voie, à condition que la question contractuelle soit résolue entre le PSG et Herrera, sous contrat jusqu’en juin 2024. Concernant Kurzawą, c’est en Premier League et à Fulham que son avenir pourrait s’écrire, mais là encore, le contrat qui lie le Français au PSG est problématique pour que son départ chez les Cottagers soit bouclé.

Layvin Kurzawą ne veut pas faire une croix sur son lucratif contrat au PSG

Luis Campos et Antero Henrique cultivent toujours le désir de se séparer du reste des lofteurs afin d’avoir la marge financière et salariale nécessaire pour boucler les dernières arrivées souhaitées dans le groupe de Christophe Galtier. Cependant, à en croire les informations divulguées par L’Équipe , un départ de Kurzawa pour Fulham ne serait pas dans sa phase finale. Et pour cause, aucune offre n’aurait été formulée par les Cottagers pour le latéral gauche français. En outre, contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024 avec un joli salaire à la clé, à savoir 5,4M€ selon Sportune , Layvin Kurzawa ne prévoirait de faire aucun effort pour venir en aide au Paris Saint-Germain. L’Équipe affirme dans ses colonnes du jour ce mardi qu’il ne faudrait pas attendre de Kurzawa qu’il prenne la décision de s’asseoir sur le reste de son contrat. Le PSG va donc devoir trouver un compromis financier.

Même son de cloche pour Ander Herrera

Alors qu’un départ pour l’Athletic Bilbao est dans les tuyaux depuis près de deux semaines à présent, Ander Herrera, qui s’est révélé aux yeux du grand public au sein du club basque, dispose lui aussi d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 au PSG. Se sentant bien dans le club de la capitale, Herrera aurait été initialement réticent à l’idée de partir au début du mercato, mais se serait fait une raison au vu de la tournure des évènements. Pour autant, son départ à Bilbao ne dépendrait que du PSG. L’Espagnol serait prêt à trouver un accord pour résilier son contrat, mais refuserait de faire une croix sur deux années de salaire.

