Mercato - OM : Accord trouvé pour le transfert de Milik

Publié le 22 août 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet

N’étant pas vraiment indispensable à Igor Tudor pour cette saison, Arkadiusz Milik pourrait bien être poussé vers la sortie par l’OM. L’attaquant de 28 ans serait encore dans le viseur de la Juventus, qui cherche un remplaçant à Alvaro Morata. Et alors que les discussions auraient déjà été engagées entre les deux clubs, un accord aurait été trouvé autour d’un prêt pour le Polonais.

Arrivé en janvier 2021 en provenance du Napoli, Arkadiusz Milik pourrait déjà plier bagages cet été. L’attaquant polonais n’est pas vraiment le premier choix d’Igor Tudor. L'arrivée récente d'Alexis Sanchez pourrait également jouer en sa défaveur lors de ce mercato estival. Annoncé sur le départ ces derniers jours, Arkadiusz Milik se retrouve donc dans le viseur de la Juventus. Après le départ d’Alvaro Morata, Massimiliano Allegri souhaiterait recruter un autre attaquant pour accompagner Dusan Vlahovic. Le technicien italien serait donc attentif à la situation d’Arkadiusz Milik, lié jusqu’en juin 2025 avec l’OM. D’ailleurs, les discussions auraient déjà été engagées entre les deux clubs.

Un prêt envisagé pour Milik

D’après le Corriere dello Sport , il y aurait eu des contacts entre la Juventus et l’OM pour Arkadiusz Milik ce dimanche. De son côté, l’international polonais serait favorable à un retour en Italie. Son salaire ne serait pas un problème pour les Bianconeri , alors qu’un prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 8M€ est envisagé. Le choix appartient à la Juventus. Toutefois, le club turinois resterait attentif à la situation de Marko Arnautovic.

L’OM et la Juventus sont d’accord pour Milik

La Vieille Dame garderait également un œil sur Memphis Depay. Cependant, AS révèle que les négociations se seraient ralenties pour le Néerlandais. La Juventus pourrait donc se tourner vers d’autres options, dont Arkadiusz Milik. D’ailleurs, le média espagnol affirme que les pourparlers avec l’OM ne seraient clairement pas un problème. Un accord aurait d’ores et déjà été trouvé avec le Polonais et le club phocéen pour un prêt avec option d’achat.

