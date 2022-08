Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L'OM se débarrasse de Strootman

Publié le 24 août 2022 à 19h00 par Arthur Montagne

C'était attendu, c'est désormais officiel, Kevin Strootman quitter une nouvelle fois l'OM sous la forme d'un prêt sans option d'achat. L'international néerlandais fait son retour au Genoa, relégué en Serie B et ne devrait donc plus rejouer à l'OM où son contrat s'achève en juin 2023.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria est confronté à une situation compliquée avec Kevin Strootman. Invendable, le Néerlandais a enchaîné les prêts ces deux dernières saisons, sans jamais se montrer suffisant convaincant pour qu'un club tente de le recruter sous la forme d'un transfert sec. Par conséquent, c'est de nouveau par le biais d'un prêt que Kevin Strootman va tenter de rebondir.

Strootman retourne au Genoa...

En effet, depuis ce mercredi matin, une rumeur insistante circule concernant un retour de Kevin Strootman au Genoa. Et c'est désormais officiel, l'international néerlandais, prêté au club italien la saison dernière, revient au Genoa, une nouvelle fois sous la forme d'un prêt. Mais cette fois-ci, ce sera en Serie B puisque le club de Gênes a été relégué la saison dernière.

🔴🔵 He’s back. pic.twitter.com/TzBPg0SiiP — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 24, 2022

... et ne jouera plus à l'OM

Selon les informations de la presse italienne, il s'agirait d'un prêt sans option d'achat et l'OM prendra en charge une large partie du salaire de Kevin Strootman. Et comme le contrat du Néerlandais s'achève en juin 2023, il ne portera plus jamais les couleurs du club phocéen qu'il quittera libre en fin de saison prochaine.