Bailly, Milik, Dieng... Toutes les infos mercato du 23 août

Publié le 23 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Eric Bailly va débarquer à Marseille

À l’approche de la fin du marché des transferts, l’OM est toujours à la recherche de renforts, notamment en défense centrale. La piste menant à Eric Bailly est évoquée depuis quelques jours et devrait se concrétiser. Alors que l’Olympique de Marseille s’était déjà mis d’accord avec Manchester United pour un prêt avec option d'achat, les Phocéens auraient également trouvé un terrain d’entente avec le joueur.



OM : Un accord est annoncé pour le départ de Milik

Alors qu’il y a du monde dans le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik est annoncé sur le départ, avec un intérêt prononcé de la Juventus à son égard. D’après la presse italienne, le dossier pourrait rapidement être bouclé puisque les deux clubs seraient parvenus à un terrain d’entente pour l’attaquant. Un prêt payant de 2M€ assorti d'une option d'achat de 8M€ est évoqué par Sky Italia.



PSG : Le transfert de Keylor Navas enfin bouclé ?

Bien qu’un froid conséquent ait été jeté sur le feuilleton Keylor Navas dernièrement, et plus particulièrement sur sa potentielle arrivée au Napoli, le Costaricien serait attendu à Naples où il devrait endosser le rôle de gardien numéro un selon la presse italienne.



OM : Longoria réclame un gros chèque pour Bamba Dieng

Désireux de boucler quelques départs avant la fin du mercato estival, l’OM cherche notamment à se séparer de Bamba Dieng, et Pablo Longoria espère récupérer un gros chèque grâce à la vente du Sénégalais. Comme évoqué ce lundi par La Provence , et confirmé par L’Équipe dans ses colonnes du jour, le club phocéen compterait empocher 25M€ dans ce dossier, soit le montant de l’indemnité de transfert d’Arnaud Kalimuendo.



ASSE : Le club annonce la couleur pour son mercato

L'AS Saint-Etienne traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Une nouvelle fois humilié ce week-end face au Havre (0-6), le club stéphanois doit recruter en urgence. Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts , est revenu dans L'Équipe sur l'avancée du mercato. « Après ce cataclysme, on a visé trois objectifs : trouver un entraîneur (Laurent Batlles), et c'était le plus important, pour porter un nouveau projet sportif. Ensuite, assurer la pérennité économique du club avec des transferts et le soutien des partenaires et des collectivités locales. Puis, monter une équipe la plus compétitive possible. On est dans la troisième phase, et il nous reste dix jours pour optimiser nos chances de la bâtir et de se séparer de joueurs qui nous ont fait savoir qu'ils avaient d'autres ambitions. Idéalement, on espère encore l'arrivée d'au moins un attaquant et d'un joueur par ligne », a-t-il notamment déclaré.



