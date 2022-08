Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Keylor Navas enfin bouclé ?

Publié le 23 août 2022 à 10h00 par La rédaction mis à jour le 23 août 2022 à 10h02

Bien qu’un froid conséquent ait été jeté sur le feuilleton Keylor Navas dernièrement, et plus particulièrement sur sa potentielle arrivée au Napoli, le Costaricien serait attendu à Naples où il devrait endosser le rôle de gardien numéro un selon la presse italienne.

Avant la clôture du mercato estival, Keylor Navas devrait définitivement plier bagage. Malgré la longueur de son contrat qui n’arrivera à expiration qu’en juin 2024 au PSG, le fait que Gianluigi Donnarumma ait officiellement été nommé gardien de but numéro un par le staff technique de Christophe Galtier a mis un terme aux espoirs du Costaricien de récupérer sa place de titulaire. « La seule hiérarchie que j’ai établie, c’est le choix du gardien. C’est difficile pour Keylor (Navas), mais c’est mon mode de fonctionnement, je ne voulais aucune ambiguïté. Je préfère choisir un numéro 1, après c’est à lui d’être performant, sachant qu’il (Donnarumma) est poussé par un très grand gardien, au grand palmarès ». Depuis quelque temps, une destination revient avec insistance pour Keylor Navas. Et il semblerait bien que le Napoli soit l'heureux élu.

Navas à Naples, un dossier sous conditions

Cependant, ce dossier s’éternise depuis un bon moment à présent et la presse italienne évoquait en fin de semaine dernière les difficultés de cette opération à contourner pour le Napoli et le PSG. Il faudrait que Navas accepte de réduire son salaire et que le PSG accepte contribuer à ce paiement. Un geste serait attendu de la part de Campos en retour pour que le transfert de Fabian Ruiz soit facilité.

Mercato - PSG : Un gros danger guette Luis Campos pour le transfert de Navas https://t.co/3PmSvSflXs pic.twitter.com/pfesQzp9D2 — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Le Napoli en pleine partie de poker menteur ?

« Pour Navas on est loin et en haute mer. On a deux bons gardiens et le coach l'a dit aussi » . Voici le témoignage livré par Cristiano Giuntoli dimanche. Un véritable coup de froid donc jeté par le directeur sportif du Napoli sur le feuilleton Keylor Navas. D’autant plus qu’en parallèle, la presse confiait que Naples aurait ouvert de nouveau le dossier Kepa Arrizabalaga. Cependant, le PSG n’aurait plus rien à craindre.

Le Napoli sur le point de boucler l’arrivée de Navas