PSG : Les dés ne sont pas encore jetés pour le départ de Navas

Publié le 23 août 2022 à 09h10 par Thomas Bourseau

Keylor Navas vers le Napoli ? La presse a dernièrement laissé entendre que ce transfert battait de l’aile et le directeur sportif napolitain n’a pas éteint le feu. Néanmoins, le dialogue ne serait pas rompu entre le PSG et le club italien, bien au contraire, et ce bien que Navas ait contracté une blessure.

Keylor Navas va-t-il s’engager en faveur du Napoli ? Cela fait à présent quelque temps que le départ de Navas est évoqué dans la presse et L’Équipe révélait même que le Costaricien s’était fait une raison en prenant la décision de plier bagage, n’étant pas le gardien numéro un aux yeux du nouvel entraîneur Christophe Galtier.

Le Napoli regarderait encore du côté de Kepa Arrizabalaga

Cependant, le vent pourrait-il tourner pour le transfert de Keylor Navas ? À en croire les derniers échos sortis dans la presse, le Napoli ne serait plus déterminé à boucler l’affaire Navas avec le PSG alors que le conseiller football Luis Campos et Antero Henrique travaillent entre autres sur ce dossier. La solution Kepa Arrizabalaga serait à nouveau étudiée. Pire, le directeur sportif du club napolitain, à savoir Cristiano Giuntoli, faisait passer le message suivant dimanche. « Pour Navas on est loin et en haute mer. On a deux bons gardiens et le coach l'a dit aussi ».

Le PSG et Naples discutent toujours pour Keylor Navas