Foot - Mercato - PSG

PSG : Une annonce fracassante tombe pour le transfert de Navas

Publié le 22 août 2022 à 14h10 par Jules Kutos-Bertin

Frustré de son nouveau poste de numéro 2, Keylor Navas devrait quitter le PSG cet été. Naples en a fait sa priorité mais le dossier bloque toujours pour différents détails, à tel point que le club napolitain a rouvert la piste menant à Kepa Arribazalaga. Interrogé sur le sujet, le directeur sportif de Naples est resté prudent.

L’avenir de Keylor Navas au PSG semble toujours aussi indécis. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, l’ancien gardien du Real Madrid est sur le départ du club de la capitale. Naples en a fait sa priorité mais le dossier, qui dure déjà depuis plusieurs semaines, commence à s’éterniser. Surtout que le mercato ferme ses portes dans une grosse semaine.

Naples a relancé le dossier Kepa

Cette semaine s’annonce décisive pour le transfert de Keylor Navas. En attendant de trouver un accord avec le PSG, Naples couvre ses arrières et aurait relancé la piste menant à Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea.

Transferts : Comment Campos a chamboulé le mercato du PSG https://t.co/lzRTfhScjx pic.twitter.com/C0FCqGzTCK — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

« Pour Navas on est loin et en haute mer »