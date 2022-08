Foot - Mercato - PSG

Galtier, Campos… Antero Henrique au cœur d’un malaise en interne ?

Publié le 23 août 2022 à 12h45 par Hugo Chirossel

Alors que la fin du marché des transferts se rapproche à grands pas, le PSG cherche toujours à se séparer de certains éléments. Une mission confiée à Antero Henrique, mais qui a parfois du mal à boucler certains dossiers en raison de son exigence, ce qui agacerait en interne, notamment Christophe Galtier et Luis Campos.

Malgré un début de saison tonitruant en Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’en a pas encore fini avec son mercato. Si des arrivées sont encore espérées, c’est surtout dans le sens des départs que des mouvements sont attendus. Rafinha, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera et Layvin Kurzawa font notamment partie des joueurs invités à se trouver une porte de sortie.

Transferts - PSG : Le feuilleton Paredes va agiter le mercato du PSG https://t.co/aQCgD3kJ4R pic.twitter.com/hKnekNIM35 — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Galtier et Campos mettent la pression sur Henrique

Des noms qui sont revenus tout l’été, mais qui figurent encore et toujours au PSG. Au sein du club, les rôles sont répartis et la mission des ventes a été confiée à Antero Henrique. Mais ce dernier se montrerait très dur en affaire, ce qui provoquerait une certaine incompréhension et un agacement en interne, indique L’Équipe . Christophe Galtier et Luis Campos attendent des départs, afin de pouvoir finaliser le mercato parisien.

Plusieurs joueurs en instance de départ