Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert de Campos entre dans sa phase décisive

Publié le 23 août 2022 à 10h15 par Thomas Bourseau

Bien que son nom soit lié à Everton dans le cadre d’un éventuel transfert, Idrissa Gueye est toujours un joueur, ou plutôt un lofteur du PSG. Néanmoins, les discussions entre les Toffees et Gueye devraient rapidement reprendre. De quoi permettre au Paris Saint-Germain et à son conseiller football Luis Campos de se mettre à rêver d’une vente du champion d’Afrique.

L’histoire entre le PSG et Idrissa Gueye semblerait s’approcher de son épilogue. Après trois ans de relation, l’amour n’est plus au rendez-vous entre les deux parties. Devenu « lofteur » après le transfert de Renato Sanches, Gueye est annoncé partant pour Everton, comme Amadou Onana avant lui. Pour autant, les négociations traînent en longueur, de quoi remettre en cause cette opération souhaitée par le conseiller football Luis Campos ?

Lampard botte en touche

Pas vraiment à en croire les informations récemment divulguées par le journaliste Abdellah Boulma sur son compte Twitter . Des discussions auraient été programmées entre les différentes parties concernées bien que la résolution de cette opération s’annoncerait d’ores et déjà délicate. Invité à s’exprimer sur le dossier Gueye, Frank Lampard, entraineur d’Everton, n’a rien laissé transparaître samedi dernier. « C'est un joueur du PSG. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez tirer vos propres conclusions ».

Mercato - PSG : Kurzawa ne fera aucun cadeau à Campos pour son transfert https://t.co/hEesAIpPPY pic.twitter.com/DGKJGh1McF — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Idrissa Gueye et Everton vont rediscuter