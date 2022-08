Foot - Mercato - OM

OM : Longoria s’inspire du PSG, un transfert à 25M€ est programmé

Publié le 23 août 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Désireux de boucler quelques départs avant la fin du mercato estival, l’OM cherche notamment à se séparer de Bamba Dieng, et Pablo Longoria espère récupérer un gros chèque grâce à la vente du Sénégalais. Comme évoqué ce lundi par La Provence, et confirmé par L’Équipe dans ses colonnes du jour, le club phocéen compterait empocher 25M€ dans ce dossier, soit le montant de l’indemnité de transfert d’Arnaud Kalimuendo.

Si la situation d’Arkadiusz Milik fait parler ces dernières heures, avec un éventuel départ du Polonais vers la Juventus, le cas Bamba Dieng est beaucoup plus clair. Pablo Longoria ne compte plus sur l’attaquant sénégalais et espère s’en séparer rapidement afin de renflouer les caisses de l’OM. Une décision qui semble affecter Bamba Dieng, désireux de rester à Marseille. Cependant, le joueur et son entourage seraient aujourd’hui agacés par cette mise à l’écart et auraient décidé de claquer la porte, mais le club phocéen a fixé ses conditions pour le départ du Sénégalais.

Longoria attend 25M€ pour Dieng, comme le PSG avec Kalimuendo

Comme l’a expliqué ce lundi La Provence , Pablo Longoria aurait fixé deux prix pour le transfert de Bamba Dieng. Un en cas d’offre en provenance de l’étranger, et un autre, plus élevé, pour les écuries françaises. Le président de l’OM souhaite empocher un chèque équivalant à celui récupéré par le PSG pour Arnaud Kalimuendo, parti au Stade Rennais il y a quelques jours pour 25M€. De quoi refroidir les prétendants tricolores.

Mercato - OM : Un plan fou pour le prix du transfert de Dieng ? La réponse https://t.co/egJFdZatPX pic.twitter.com/I829T8koYK — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

« Mais s’il est aussi bon que Kalimuendo, pourquoi ne joue-t-il pas plus ? », regrette le clan Dieng