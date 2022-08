Foot - Mercato - ASSE

ASSE : En pleine crise, l’ASSE annonce la couleur pour le mercato

Publié le 23 août 2022 à 11h00 par La rédaction mis à jour le 23 août 2022 à 11h00

L'AS Saint-Etienne traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Une nouvelle fois humilié ce week-end face au Havre (0-6), le club stéphanois doit recruter en urgence. Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts, est revenu sur l'avancée du mercato. Il se satisfait des ventes réalisées et continue de travailler sur d'éventuelles arrivées.

Elle parait lointaine la glorieuse épopée des Verts en 1976... 46 ans plus tard, l'ASSE évolue en Ligue 2. Dernier du championnat après la terrible gifle reçue face aux Havrais (0-6), le club du Forez n'a plus sa renommée d'antan. Les Verts peinent à attirer des joueurs, faute d'attractivité comme le révèle RMC Sport . Cependant, Laurent Batlles attend encore six recrues après les sept déjà officialisées. Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE, a annoncé la couleur pour la suite du mercato, en tirant déjà les premières conclusions.

« On espère encore l'arrivée d'au moins un attaquant et d'un joueur par ligne »

Dans un entretien accordé au journal L'Equipe , Jean-François Soucasse a dévoilé le plan établi par la direction suite à la descente en Ligue 2. « Après ce cataclysme, on a visé trois objectifs : trouver un entraîneur (Laurent Batlles), et c'était le plus important, pour porter un nouveau projet sportif. Ensuite, assurer la pérennité économique du club avec des transferts et le soutien des partenaires et des collectivités locales. Puis, monter une équipe la plus compétitive possible. On est dans la troisième phase, et il nous reste dix jours pour optimiser nos chances de la bâtir et de se séparer de joueurs qui nous ont fait savoir qu'ils avaient d'autres ambitions. Idéalement, on espère encore l'arrivée d'au moins un attaquant et d'un joueur par ligne » annonce-t-il.

« Notre mercato se déroule en trois temps »

Interrogé sur la réussite de son mercato, Soucasse n'a pas souhaité s'avancer et préfère se réjouir des ventes. « Avons-nous raté notre mercato ? C'est vraiment trop tôt pour faire cette analyse. Le top 5 de la L2 voulait les joueurs que l'on a pris (Benjamin Bouchouari, Anthony Briançon, Mathieu Cafaro, Dylan Chambost, Jimmy Giraudon, Victor Lobry, Lenny Pintor). Là aussi, notre mercato se déroule en trois temps : vendre, car il le fallait, donner des cadres à Laurent et améliorer tout ça. Était-il possible de faire beaucoup mieux en matière de ventes ? Je n'en suis pas certain » se félicite le directeur exécutif des Verts .

« Je reste persuadé que tout ce travail va être bénéfique pour le club »