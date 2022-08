Foot - Mercato - ASSE

Humiliée, l'ASSE boucle un nouveau transfert qui enchante Batlles

Publié le 23 août 2022 à 17h35 par Arthur Montagne

Après un début de saison poussif en Ligue 2, l'ASSE compte rapidement redresser la barre, et cela passe par un recrutement de qualité. Cela tombe bien puisque les Verts viennent d'officialiser l'arrivée de Matthieu Dreyer qui apportera son expérience dans le vestiaire. Reste désormais à savoir s'il sera titulaire ou simple doublure d'Etienne Green.

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne réalise un début de saison compliquée avec deux nuls et deux défaites en quatre journées, dont une humiliation subie à domicile contre Le Havre (0-6). Par conséquent, après avoir recruté Mathieu Cafaro, Dylan Chambost, Anthony Briançon, Lenny Pintor, Victor Lobry, Jimmy Giraudon et Benjamin Bouchouari, l'ASSE espère poursuivre son mercato afin de redresser la barre. Et cela tombe bien puisque les Verts viennent d'officialiser un huitième renfort.

L'ASSE recrute un nouveau gardien

En effet, l'ASSE a bouclé l'arrivée de Matthieu Dreyer. « Matthieu Dreyer a paraphé, ce mardi, un contrat de deux ans en faveur de l’AS Saint-Étienne. Fort de ses 14 saisons marquées par un total de 138 rencontres, dont 66 en Ligue 1 Uber Eats, le gardien de but de 33 ans intègre l’effectif de Laurent Batlles. La huitième recrue du mercato estival stéphanois accompagnera le développement des gardiens formés au club », explique le club du Forez par le biais d'un communiqué avant d'ajouter « Matthieu Dreyer, qui portera le numéro 1 des Verts, sera à la disposition de Laurent Batlles pour pallier la suspension d'Etienne Green . » Par la suite, Laurent Batlles devra trancher pour le nom de son portier titulaire.

«Je suis fier et content qu’un club comme l’ASSE fasse appel à moi»

Quoi qu'il en soit, Matthieu Dreyer affiche sa joie de signer à l'ASSE. « Je suis fier et content qu’un club comme l’AS Saint-Étienne fasse appel à moi. Maintenant, ça va être à moi de rendre cette confiance qu’on m’a accordée. Je vais avoir la possibilité de débuter assez rapidement, c’est donc parfait. Je vais tout faire pour aider chacun à progresser et permettre à l’équipe de gagner le plus de matchs possible, c’est le plus important. À Saint-Étienne, j’ai vécu des oppositions incroyables, j’ai hâte de pouvoir revivre cette ambiance », assure-t-il sur le site officiel des Verts.

Batlles s'enflamme pour Dreyer