Mercato - ASSE : Laurent Battles a trouvé son nouvel attaquant

La claque monumentale reçue par Le Havre (0-6) ce week-end a convaincu les dirigeants de l'ASSE de passer la seconde sur le mercato. Laurent Batlles, qui attend toujours un renfort par ligne, devrait voir arriver plusieurs joueurs agrandir son effectif meurtri après la défaite face au HAC. Un attaquant serait sur le point d'arriver dans le Forez.

En panne de résultat et à l'arrêt total en championnat, la machine verte doit réagir pour avancer à nouveau. Outre les performances sur le terrain, c'est maintenant sur le mercato que les dirigeants stéphanois sont attendus. La fenêtre estivale ferme ses portes dans une semaine et Laurent Batlles n'est pas encore satisfait de son effectif malgré les arrivées de Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro, Victor Lobry, Lenny Pintor et de Benjamin Bouchouari. Le coach stéphanois espère notamment un attaquant et alors que la piste menant à Enzo Crivelli semble se refermer, un autre dossier serait en bonne voie.

Yakubu attendu dans le Forez

L'ASSE souhaite renforcer son attaque en recrutant Abdul-Aziz Yakubu d'après L'Equipe . Cependant, l'opération est compliquée car le Vitoria Guimaraes possède la moitié des droits sur le buteur ghanéen qui appartient désormais à Rio Ave. Cependant, le board stéphanois espère un dénouement favorable dans les prochaines quarante-huit heures.

Crivelli ne viendra pas

Suite au refus de Charles Abi de rejoindre Valenciennes, l'ASSE aurait définitivement abandonné la piste Enzo Crivelli. Il y a quelques jours, En Vert Et Contre Tous indiquait que la condition physique de l'attaquant n'était pas optimale et soulevait énormément de questions en interne. Une nouvelle piste qui se referme devant puisque Yoann Touzghar ne viendra pas non plus malgré sa volonté de rejoindre le Forez. Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts , avait mis fin aux discussions avec l'entourage du joueur et notamment avec l'un de ses représentants, trop gourmand.

Des départs attendus