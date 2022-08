Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Les Verts bouclent un transfert, l’annonce est imminente

Publié le 23 août 2022 à 15h10 par Bernard Colas

En grande difficulté sur le plan sportif, l’AS Saint-Etienne peine également à convaincre certains joueurs sur le mercato, refroidis par la situation actuelle du club. À la recherche d’un nouveau portier, les Verts auraient néanmoins réussi à s’attacher les services de Matthieu Dreyer, dont l’arrivée est imminente.

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE souffre encore. Les Verts réalisent un début de saison catastrophique et viennent de subir une correction sur leur pelouse face au Havre (0-6) le week-end dernier. Il y a urgence dans le Forez, et Laurent Batlles n’a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme. « Il va falloir que je trouve les solutions, je suis aussi responsable de mettre les joueurs sur le terrain. Aujourd’hui, il faut essayer de trouver un groupe qui a envie de se battre, qui va rater certaines choses, qui va montrer peut-être moins de jeu mais mettre plus d’engagement. Je trouve qu’il n’y a pas assez d’engagement dans le jeu sur nos quatre premiers matchs », a confié l’entraîneur de l’ASSE su r beIN Sports.

Matthieu Dreyer visé par l’ASSE

Laurent Batlles attend encore des recrues dans ce mercato estival afin de redresser la situation à l’ASSE. Un nouveau portier est notamment espéré par l’entraîneur stéphanois, alors qu’Etienne Green a été expulsé lors de la rencontre cauchemardesque face au HAC. Ces dernières heures, le nom de Matthieu Dreyer a notamment été évoqué. Agé de 33 ans, le portier du FC Lorient répond aux attentes de l’ASSE, qui cherche un gardien expérimenté, et son arrivée serait imminente.

Officialisation à venir