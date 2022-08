Foot - Mercato - OM

La révélation de Sampaoli sur sa folle tentative pour David Luiz

Publié le 23 août 2022 à 14h10 par Thomas Bourseau

En feu lors du mercato estival de 2021, Pablo Longoria travaillait de concert avec son ancien coach Jorge Sampaoli pour redessiner les contours de l’effectif de l’OM. Et les deux hommes ont bel et bien tenté le coup David Luiz comme l’entraîneur argentin l’a avoué ces dernières heures.

À l’été 2021, soit pour le premier mercato de Pablo Longoria en tant que président et de Jorge Sampaoli comme coach de l’OM, les deux hommes ont frappé fort en multipliant les recrues et en lâchant tout de même 22M€ bonus compris, pour le transfert de Gerson. Cependant, le10sport.com vous révélait en juillet 2021 que Longoria et Sampaoli voulaient mettre la main sur David Luiz, tout juste libre de tout contrat après son départ d’Arsenal. Une très belle offre avait été soumise de la part de l’OM et David Luiz temporisait.

David Luiz snobait l’OM pour Flamengo

Jusqu’à ce qu’au tout début du mois de septembre 2021, le10sport.com vous dévoilait que David Luiz ne prendrait pas la direction de l’OM, ni de Salernitana. En effet, on vous révélait qu’un retour de David Luiz au Brésil se dessinait et cela s’est confirmé puisqu’il a signé à Flamengo.

Sampaoli a tenté de faire peur à Luiz pour qu’il signe à l’OM