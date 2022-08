Foot - Mercato - OM

OM : Une recrue arrive, les chiffres de l'opération dévoilés

Publié le 23 août 2022 à 12h30 par La rédaction

Pablo Longoria tient sa onzième recrue estivale. Après l'arrivée spectaculaire d'Alexis Sanchez et celle discrète d'Issa Kabore, c'est Eric Bailly qui va rejoindre l'OM dans les prochaines heures. L'opération prenait du temps à se concrétiser faute d'accord entre le joueur et l'OM. Mais cette fois-ci, le contrat de l'Ivoirien est réglé.

Malgré les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et de Chancel Mbemba, Pablo Longoria cherchait encore à ajouter un défenseur central à l'effectif d'Igor Tudor. Le président de l'OM a jeté son dévolu sur Eric Bailly, coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United. La venue de l'Ivoirien devrait intervenir dans les prochaines heures après que toutes les parties aient enfin trouvé un accord.

Bailly, Milik, Dieng... Toutes les infos mercato du 23 août https://t.co/fF0o49gcZ3 pic.twitter.com/DjUd2p7NpF — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Les détails du contrat de Bailly

Pablo Longoria s'était mis d'accord avec Manchester United pour le prêt avec option d'achat d'Eric Bailly. Après une réunion survenue ce lundi soir avec les représentants du joueur, RMC Sport affirme que le président de l'OM a désormais un accord contractuel avec Bailly. Il s'agit d'un prêt payant de 2M€, assorti d'une option d'achat de 10M€. L'option d'achat, que La Provence évalue de son côté entre 6 et 7M€, sera levée automatiquement à la fin de la saison si l'international ivoirien joue 50% des matchs ou si Marseille se qualifie en Ligue des champions. Dans ce cas Éric Bailly sera lié à l'OM pour deux saisons supplémentaires.

Bailly attendu à Marseille

Eric Bailly est attendu le plus rapidement possible à Marseille. En effet, Pablo Longoria veut boucler ce dossier avant de s'envoler à Istanbul pour le tirage au sort de la Ligue des Champions prévu jeudi 25 août. La Provence et RMC Sport indiquent que le défenseur ivoirien est attendu au plus tard ce mercredi pour parapher son nouveau contrat, lui permettant de devenir la onzième recrue estivale de Longoria après Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Isaak Touré, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez et Issa Kaboré.

La piste Acerbi se refroidit