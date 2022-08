Foot - Mercato - OM

Transferts -OM : Bamba Dieng s’en va en guerre avec Pablo Longoria

Publié le 23 août 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Du haut de ses 22 ans, Bamba Dieng serait susceptible de ne pas voir son aventure marseillaise s’éterniser. En effet, le président Pablo Longoria semblerait être prêt à renflouer les caisses de l’OM grâce à un transfert de l’attaquant sénégalais. Cependant, les attentes du club et du joueur ne sont pas les mêmes et cela poserait problème pour son transfert.

Les jours de Bamba Dieng semblent être comptés du côté de l’OM. Pourtant sous contrat jusqu’à l’été 2024, Dieng serait poussé vers la sortie par l’entraîneur Igor Tudor qui ne le retient pas dans le groupe marseillais pour les matchs officiels, et par Pablo Longoria qui attendrait une belle offre de transfert pour renflouer les caisses de l’OM.

Pablo Longoria fixe une taxe française pour le transfert de Bamba Dieng

Le président de l’Olympique de Marseille reconnaissait même dernièrement la valeur de Bamba Dieng lors d’une conférence de presse, mais qu’il ne fallait pas oublier les valeurs du sport d’aujourd’hui, laissant entendre qu’en cas de bonne proposition de transfert, Bamba Dieng ne serait pas retenu. D’après La Provence , Pablo Longoria aurait fixé deux prix pour le Sénégalais : une valeur pour les clubs étrangers et une autre pour les équipes françaises qui devront payer plein pot pour le joueur, à savoir 25M€, un montant inspiré par le PSG avec la vente d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais.

L’OM veut vendre Dieng à l’étranger, mais lui ne veut que jouer en France

Bamba Dieng en partance pour la Premier League ou la Bundesliga ? Le Sénégalais semblerait avoir des portes de sortie à portée de main en Angleterre et en Allemagne. De quoi faire plaisir à Pablo Longoria qui pousserait en coulisse Bamba Dieng à prendre en considération un transfert à l’étranger. Cependant, selon L’Équipe , et bien que les agents mandatés par l’OM dans cette opération chercheraient exclusivement un point de chute en dehors de l’hexagone, Dieng n’aurait qu’une seule volonté pour son avenir en cas de départ de l’OM : rejoindre un club français alors que l’OGC Nice et le FC Lorient resteraient sur les rangs.



Au sein de l’entourage de Bamba Dieng, des indiscrétions récoltées par L’Équipe , on ne comprendrait pas le traitement de l’OM envers Dieng en retournant les arguments de Pablo Longoria contre lui, au sujet de sa valeur marchande par rapport à la vente d’Arnaud Kalimuendo. « Mais s’il est aussi bon que Kalimuendo, pourquoi ne joue-t-il pas plus ? ».

