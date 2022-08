Foot - Mercato - OM

OM : Toute la vérité sur le feuilleton Milik, transfert imminent ?

Publié le 23 août 2022 à 10h30 par Bernard Colas

Alors que l’Olympique de Marseille cherche à dégraisser avant la fin du marché des transferts, Arkadiusz Milik se retrouve au cœur des rumeurs. Dans le viseur de la Juventus, le Polonais serait prêt à retourner en Serie A, et le dossier avancerait favorablement à en croire la presse italienne, évoquant un accord déjà trouvé entre les deux clubs. Cependant, la tendance est différente du côté de Marseille, où l’on confirme l’existence de discussions, mais rien de formel pour l’heure.

La fin du mercato estival promet d’être agitée dans la cité phocéenne. Pablo Longoria espère encore apporter des changements dans l’effectif d’Igor Tudor, et cela devrait notamment bouger dans les prochaines heures en défense avec la venue d’Eric Bailly à l’OM, en provenance de Manchester United. En attendant, c’est dans le sens inverse que ça risque de s’activer. Bamba Dieng est poussé vers la sortie, tandis que la situation d’Arkadiusz Milik fait parler depuis quelques heures, avec un intérêt prononcé de la Juventus.

La presse italienne annonce un accord pour Milik

Ce lundi, le Corriere dello Sport évoquait des discussions avancées entre l’OM et la Juventus pour le Polonais, qui pourrait prendre le chemin de Turin sous la forme d’un prêt payant de 2M€ avec une option d’achat de 8M€. Selon Sky Italia , un accord aurait même été trouvé et tout pourrait rapidement s’accélérer une fois que Massimiliano Allegri aura donné son aval. Le dernier mot revient en effet à l’entraîneur de la Vieille Dame , qui doit trancher entre l’attaquant d’Igor Tudor et Memphis Depay (FC Barcelone), qui se montre exigeant sur le plan financier.

Milik prêt à rejoindre la Juve

De son côté, Arkadiusz Milik serait enthousiaste à l’idée de rallier le Piémont d'après RMC . Heureux à l’OM, l’ancien joueur du Napoli ne ferme pas la porte à un départ à condition de participer à la Ligue des champions et d’évoluer, si possible, dans un championnat qu’il connaît bien à quelques mois du Mondial. La Juve remplit ainsi tous les critères, et cela pourrait prochainement se décanter. Pour autant, rien ne serait bouclé pour le moment.





« On a des conversations, mais encore rien de concret », temporise l’OM