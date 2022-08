Foot - Mercato - PSG

PSG : Antero Henrique plombe le mercato de Luis Campos

Publié le 23 août 2022 à 16h10 par Bernard Colas

Alors que le PSG cherche à dégraisser son effectif, Luis Campos serait parvenu à trouver des points de chute à certains indésirables et attendrait désormais qu’Antero Henrique se mette d’accord avec ces formations. Cependant, l’ancien directeur sportif parisien se montrerait exigeant, de quoi faire grincer des dents en interne.

Le PSG s’est fixé une grande priorité cet été, à savoir se séparer de plusieurs joueurs afin de ne pas disposer d’un effectif surchargé. Christophe Galtier l’a rappelé à de nombreuses reprises au cours des derniers jours, n’hésitant pas à mettre la pression sur Antero Henrique, en charge des départs. « Oui, j’ai dit cela il y a deux semaines. Je tiens à préciser que les choix sont faits par Luis Campos et moi-même pour l’effectif. Nous fonctionnons comme ça depuis le début et cela fonctionne très bien. Nous avons mis en place une stratégie pour trouver les joueurs qui pourraient devenir une vraie valeur ajoutée. Il y a aussi la réalité du marché : nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. Là, on compte sur Antero pour sa faculté à vendre. On échange beaucoup, tous les trois jours environ, pour construire l’effectif. Nous, on est pressés », confiait notamment l’entraîneur du PSG dernièrement.

Luis Campos s’active pour les départs

Selon Le Parisien , Luis Campos serait parvenu à trouver des points de chute à certains joueurs du PSG. Leandro Paredes avec la Juventus, Keylor Navas avec Naples, Idrissa Gueye avec Everton et Ander Herrera du côté de l’Athletic Bilbao. Désormais, c’est donc à Antero Henrique de faire avancer les négociations, une mission qu’il remplit depuis le début de ce mercato estival, mais le Portugais serait en difficulté.





Henrique peine à tout boucler