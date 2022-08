Foot - PSG

Le PSG de Galtier explose déjà des records

Publié le 23 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Avec le changement d'entraîneurs en fin de saison dernière, le PSG espérait lancer une vraie dynamique. Mais probablement pas dans de telles proportions. En effet, sous l'impulsion de Christophe Galtier, les Parisiens impressionnent. Vainqueur du Trophées des champions contre le FC Nantes (4-0), le club de la capitale a réalisé trois premiers matches quasi-parfaits en Ligue 1 dominant respectivement Clermont (5-0), Montpellier (5-2) et Lille (7-1). Et des premiers records sont tombés.

8 secondes et un nouveau record pour Mbappé

Dimanche soit face au LOSC, le PSG a démarré en trombe en inscrivant un but dès la huitième seconde. Sur le coup d'envoi, Lionel Messi lance en profondeur Kylian Mbappé qui ouvre le score. L'attaquant français égale donc le record du Caennais Michel Rio lors de Caen-Cannes en 1992. « Le premier but est aussi une vraie satisfaction. Je veux faire une dédicace à mon staff technique. Allez voir en Espagne, ou encore en Allemagne : des équipes ont marqué de cette manière. Nous avons identifié 2-3 situations de ce type. Cela a été fait par Bournemouth en Angleterre, mais aussi par le Rayo Vallecano en Espagne », expliquait Christophe Galtier au micro de Prime Video . Toujours en chasse de records, Kylian Mbappé n'avait probablement pas imaginé battre celui du but le plus rapide en Ligue 1.

17 buts en 3 matches, du jamais vu depuis 1950

D'un point de vue collectif aussi, le PSG bat des records en ce début de saison. En trois matches, les Parisiens ont enfin infligé trois corrections. La première victime de l'ère Galtier en Ligue 1 était Clermont sèchement battu 5 à 0. Dans la foulée, le PSG a dominé Montpellier au Parc des Princes (5-2) puis atomisé les Lillois chez eux (7-1). Par conséquent, le club de la capitale a inscrit la bagatelle de 17 buts en 3 matches. Une telle performance qui n'avait plus été vue depuis le Stade Rennais lors de la saison 1950-1951. Les Bretons avaient alors inscrit 18 buts à une époque où le football était très différent, c'est donc une véritable performance réalisée par le PSG.

5 - Paris a inscrit 5 buts lors de chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1, seul Reims en 1952/53 a réussi pareille performance dans l’histoire du championnat (4 matches également). Rois. #LOSCPSG pic.twitter.com/TRosF61vQ0 — OptaJean (@OptaJean) August 21, 2022

Neymar, un départ en trombe

Les résultats du début de saison du PSG sont d'ailleurs symbolisés par un homme : Neymar. Le numéro 10 brésilien sortait d'une saison très compliquée au point que son départ ait été envisagé par la direction parisienne. Mais l'ancien joueur du FC Barcelone est en train de mettre tout le monde d'accord puisqu'en seulement 3 matches de Ligue 1, il est impliqué sur 11 des 17 buts du PSG. Neymar a effectivement inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives. Durant sa carrière, il n'avait jamais connu un tel début de saison. Mais le championnat de France non plus n'avait jamais vu un joueur présenter de telles statistiques après seulement trois journées. Reste désormais à savoir si Neymar va pouvoir tenir ce rythme.

