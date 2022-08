Foot - PSG

PSG : L’incroyable geste de Mbappé, Galtier livre tous les secrets

Publié le 22 août 2022 à 14h45 par Bernard Colas

Ce dimanche, le PSG a déroulé sur la pelouse du LOSC (1-7), et cela a vite démarré avec l’ouverture du score de Kylian Mbappé après huit secondes. Une action parfaitement menée par l’équipe de Christophe Galtier. Ce dernier a d’ailleurs divulgué les secrets de cette combinaison millimétrée.

Une semaine après l’affaire du penaltygate, les hommes de Christophe Galtier ont réagi de la meilleure manière en surclassant le LOSC (1-7) ce dimanche. Il ne fallait pas arriver en retard au Stade Pierre-Mauroy puisque le PSG a trouvé le chemin des filets après huit secondes de jeu par l’intermédiaire de Kylian Mbappé, au terme d’une combinaison parfaite, travaillée à l’entraînement. Une action qui n’est pas sortie de nulle part.

L'inspiration de Leo Messi pour permettre à @KMbappe d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire du @PSG_inside ! 🤩⚡️ 📺 La #PasseDé, présentée par https://t.co/Rrdkr1Ypma #LOSCPSG pic.twitter.com/h7jTTimgdF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 22, 2022

« Allez voir en Espagne, ou encore en Allemagne »

Au micro de Prime Vidéo , Christophe Galtier n’a pas caché sa satisfaction après la conclusion de cette action collective qui a été inspirée par d’autres équipes. « Le premier but est aussi une vraie satisfaction. Je veux faire une dédicace à mon staff technique. C’est un but que nous ne reverrons pas, évidemment. Mais allez voir en Espagne, ou encore en Allemagne : des équipes ont marqué de cette manière. Nous avons identifié 2-3 situations de ce type. Petit clin d’œil également à nos U19, qui avaient fait cela en Youth League contre le RB Salzbourg. Cela a été fait par Bournemouth, mais aussi par le Rayo Vallecano en Espagne. Le montrer est une chose, le faire à vide une autre, mais le faire ici, dans ce contexte… bravo ! », s’est-il réjoui dans des propos relayés par CulturePSG .

« On l’a travaillé à l’entraînement hier (samedi) et on l’a parfaitement réalisé »