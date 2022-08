Foot - PSG

Neymar, Mbappé... Messi a choisi son camp après le penaltygate

Publié le 21 août 2022 à 11h10 par Quentin Guiton

Si le PSG réussit un début de saison parfait, il est quand-même secoué par une affaire, un nouveau penaltygate opposant Neymar et Kylian Mbappé. En conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à éteindre l’incendie en assurant qu’il n’y avait plus de problème. Mais Lionel Messi, de son côté, n’aurait pas vraiment apprécié cet épisode et aurait déjà choisi son camp…

Après une victoire face au FC Nantes lors du Trophée des champions (4-0) et deux gros cartons lors des deux premières journées de Ligue 1 (0-5 face au Clermont Foot et 5-2 face à Montpellier), le PSG réalise un début de saison canon ! Mais encore une fois, le club est secoué par une nouvelle affaire dont il aurait aimé se passer : un nouveau penaltygate. Ainsi, face à Montpellier, Kylian Mbappé et Neymar se sont opposés pour tirer un penalty. Le Brésilien n’a pas aimé et n’a pas hésité à liker des tweets critiquant le Français.

Galtier tente d’éteindre l’incendie

Et forcément, Christophe Galtier a été amené à s’exprimer à ce sujet en conférence de presse. Et l’entraineur du PSG a assuré : « Il n’y a aucun malaise ». Et il a même parlé d’ un simple « épiphénomène » . Ensuite, Galtier a expliqué sa hiérarchie concernant les tireurs de penalty au sein du club de la capitale : « La hiérarchie est évolutive en fonction de qui est sur le terrain. Kylian tireur numéro sur ce match contre Montpellier. Neymar tireur numéro deux sur celui-là. Interprétation sur le deuxième penalty. Il ne s'est rien passé sur ce penalty, il y a eu une discussion et Neymar se sentait bien. Il peut y avoir Messi et Ramos aussi comme tireur. Il y a la préparation du match et ce qui est décidé doit être respecté. Après il y a la situation du match et c'est aux joueurs d'être intelligents en fonction de la situation de faire un cadeau à un partenaire ou de s'effacer pour lui donner de la confiance » .

Messi se range du côté de Neymar