Et si c’était définitivement terminé entre Messi et le Barça ?

Publié le 23 août 2022 à 14h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 23 août 2022 à 14h35

Lionel Messi dispose encore d’une année sur son contrat au PSG, mais refuserait de sceller son avenir en signant une prolongation ou en cherchant un point de chute avant que la Coupe du monde à l’automne prochain ne soit terminée. Pour autant, un éventuel retour au FC Barcelone l’été prochain pourrait ne jamais voir le jour selon Jaume Roures.

Après la désillusion en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, il a été question dans la presse d’un départ de Lionel Messi dès cet été. Que ce soit pour la Major League Soccer où David Beckham l’attendrait à l’Inter Miami ou au FC Barcelone, son club de cœur et celui où il a tout vécu, un départ transfert à un an de la fin de son contrat au PSG semblait être d’actualité. Cependant, il n’en a rien été.

Messi ne veut pas se torturer l’esprit sur son avenir avant le Mondial

Très rapidement, le journaliste de SPORT et de la BBC qui est d’ailleurs le biographe de Lionel Messi a démenti un éventuel départ de Lionel Messi à l’intersaison. Et dernièrement, ce même Guillem Balague a confié sur son compte Twitter que Messi n’allait potentiellement pas rejoindre Sergio Busquets à l’Inter Miami. Le PSG aurait bien offert une prolongation de contrat d’un an, alors que dans son bail actuel figurerait une option pour une année supplémentaire, mais Messi n’aurait pour le moment pas donné suite à cette proposition. La raison est simple et résiderait dans le fait que l’Argentin refuserait de prendre une décision pour son avenir maintenant afin de pleinement se focaliser sur sa préparation pour le Mondial au Qatar en novembre prochain.

Messi ne veut pas décider avant le Mondial, Barcelone prépare le terrain

Pour autant, bien que le FC Barcelone ne fut pas en mesure de conserver Lionel Messi en prolongeant son contrat l’été dernier, le président Joan Laporta semble juger que le moment serait bientôt venu pour que la légende vivante blaugrana fasse son retour au FC Barcelone pour sortir par la grande porte du Camp Nou comme il n’a cessé de le faire savoir cet été. « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention ».

Messi et le Barça, ce ne serait pas possible selon Roures