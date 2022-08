Foot - Mercato - OM

L’OM travaille secrètement à l’arrivée de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 23 août 2022 à 13h35 par Bernard Colas mis à jour le 23 août 2022 à 13h53

Alors que Cristiano Ronaldo souhaite changer d’air avant la fin du mercato estival, certains supporters de l’OM se mettent à rêver d’un transfert de l’attaquant de Manchester United du côté du Vélodrome. Malgré le démenti du club phocéen, une nouvelle annonce est venue relancer les spéculations…

Une année seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo veut claquer la porte. Les retrouvailles entre le Portugais et les Red Devils ne se sont pas déroulées comme prévu, et le mythique numéro 7 espère désormais trouver un nouveau défi. Mais à 37 ans, Cristiano Ronaldo n’affole plus le marché, et malgré le travail dans l’ombre de son agent Jorge Mendes, aucune option sérieuse ne se dégage à quelques jours du mercato estival. Le PSG, le Real Madrid, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund n’envisagent pas de positionner sur l’international portugais, contraint de disputer une deuxième saison du côté d’Old Trafford, à moins que…

L’OM veut mettre fin aux rumeurs, mais…

Sur le Vieux-Port, la situation de Cristiano Ronaldo n’est pas passée inaperçue. Les supporters ne cachent pas leur rêve de voir débarquer l’ancien attaquant du Real Madrid, ce qui pourrait lui permettre de relancer sa rivalité avec Lionel Messi, désormais au PSG. Le hashtag # RonaldOM a vu le jour durant l’été sur Twitter et la mobilisation ne désemplit pas afin de convaincre CR7 de poser ses valises dans la cité phocéenne. Une vague de messages qui n’a pas échappé au président de l'OM. « C’est un sujet qui fait vraiment sourire Pablo Longoria , a indiqué il y a quelques jours sur Twitter Alexandre Jacquin, journaliste à La Provence . Mais il préfère néanmoins se concentrer sur les pistes qu’il peut réellement explorer, comme Ruslan Malinovskyi. » Effectivement, interrogé samedi en marge de la rencontre face à Nantes (2-1) sur les rumeurs envoyant Cristiano Ronaldo à l’OM, le dirigeant espagnol n’a pas caché que cette opération était illusoire pour le club phocéen. « Rentrer dans ce genre de détails, ça n’apporte rien. Il faut rester concret dans la vie » , a-t-il assuré au micro de Canal +. En interne, on se montre encore plus virulent, qualifiant de « pipeau total » ce dossier dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Une étude marketing mise en place à Marseille pour CR7 ?

Malgré ces réponses catégoriques sur le feuilleton Cristiano Ronaldo, certains supporters et même observateurs jugent possible la venue du quintuple Ballon d’Or au Vélodrome. « Il peut signer à l’OM, c’est une petite info », a assuré Laurent Paganelli dans le Canal Football Club dimanche, avant que Jean-Charles De Bono n’en rajoute une couche ces dernières heures. « Une étude est en train de se faire pour savoir ce que pourrait apporter Ronaldo au club financièrement. Ça a été le cas du côté du PSG avec Messi quand il est arrivé, a confié le consultant de Football Club de Marseille. L’OM s’est mis dans l’idée d’étudier comment faire venir Ronaldo à Marseille, sur le plan marketing et l’effet sur les sponsors du monde entier. (…) Je pense que l’OM s’est mis dans la tête d’étudier le marketing de Ronaldo, poursuit-il. Moi, ça me fait garder espoir. Si c’est bien calculé, je pense que tu peux amortir son transfert assez rapidement. » De quoi relancer les spéculations.

🇵🇹#Mercato - @charles_debono : "Une étude marketing et financière est faite à l'#OM pour #Ronaldo" #RonaldOM #CR7 pic.twitter.com/gKElMAloFE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 23, 2022

