Un proche de Cristiano Ronaldo sème le trouble sur son transfert

Depuis le début du mois de juillet, Cristiano Ronaldo a fait savoir aux dirigeants de Manchester United qu’il souhaitait s’en aller cet été. Une demande refusée par les Red Devils dans un premier temps, mais ces derniers seraient désormais ouverts à un départ du Portugais, encore faut-il trouver preneur. Après la victoire face à Liverpool (2-1) lundi soir, Bruno Fernandes s’est exprimé sur ce sujet.

Après un début de saison catastrophique, Manchester United s’est repris lundi soir face à Liverpool. Les Red Devils l’ont emporté 2-1, grâce à des buts de Jadon Sancho et Marcus Rashford. Sur le banc au coup d’envoi, Cristiano Ronaldo est entré en jeu en fin de match, à la 86e minute.

Interrogé sur l’avenir de son compatriote, Bruno Fernandes est resté prudent sur le sujet. « Cristiano est calme, il a bien travaillé cette semaine, il a fait son travail comme il l’a fait, il continuera à le faire. ​Pour l’instant, c’est un joueur de United. Je ne sais pas pour son avenir, s’il partira ou s’il ne partira pas. Comme il l’a dit, il parlera bientôt et ils auront le temps d’entendre ses paroles et ce qu’il a à dire », a-t-il déclaré à Eleven Sports .

Bruno Fernandes tells Eleven Sports: “Cristiano Ronaldo’s future? I may know one thing or another, I won't be the one who will say it”. 🚨🔴🇵🇹 #MUFC“For now he's a United player, he’s quiet - if he's going to leave or if he won't leave, he will speak soon as he said”. pic.twitter.com/FxuVwInghD