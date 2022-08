Foot - Mercato - PSG

PSG : Le dernier espoir de Ronaldo s’envole pour son transfert

Publié le 23 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo du côté du Borussia Dortmund ? C’est la folle rumeur qui a animé la toile ces derniers jours. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’une telle opération ait lieu au vu des propos du comité de direction du BvB et de l’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag.

La semaine dernière, alors que tout portait à croire que Cristiano Ronaldo resterait une saison supplémentaire et ce, contre son gré, à Manchester United, CBS Sports révélait que le Borussia Dortmund était la dernière chance de Ronaldo pour voir son transfert tant escompté prendre forme.

« Il n'y a toujours pas eu de contact »

Finalement, il se pourrait bien que le Borussia Dortmund ne songe absolument pas à lancer une offensive avant la fin du mercato d’été comme CBS le laissait entendre. Et c’est Sebastian Kehl, dirigeant du Borussia Dortmund qui a fait passer le message dimanche. « Il n'y a toujours pas eu de contact. Le nombre de clics était certes exceptionnel. Mais nous avons beaucoup fait ces derniers jours pour classer cette rumeur ».

