Foot - Mercato - OM

OM : L’OM a lâché ses réponses pour Cristiano Ronaldo

Publié le 22 août 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

Les supporters de l’OM ont rêvé d’une arrivée de Cristiano Ronaldo, un journaliste italien a donné de l’espoir. En effet, ces dernières heures, il avait été annoncé que Jorge Mendes, agent de CR7, discutait avec le club phocéen. De quoi enflammer la Canebière où on s’est mis à imaginer une arrivée de Cristiano Ronaldo. Face à l’ampleur de ce dossier, l’OM a dû mettre les choses au point.

Il y a quelques semaines de cela, les supporters de l’OM s’étaient mobilisés sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RonaldOM pour réclamer l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Ayant réclamé son départ de Manchester United, le Portugais cherchait un point de chute. Alors que les échecs se multipliaient, à Marseille, on était prêt à l’accueillir. Et ces dernières heures, ce dossier Cristiano Ronaldo a pris une autre tournure sur la Canebière. En effet, journaliste italien, Niccolo Ceccarini avait lâché une bombe assurant que les contacts étaient en cours entre Jorge Mendes, agent de CR7, et l’OM de Pablo Longoria.

Mercato : L'incroyable feuilleton Cristiano Ronaldo touche à sa fin https://t.co/W68YqqO5Y5 pic.twitter.com/1gajM4lDba — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

La mise au point de l’OM

Bien évidemment, il n’en fallait pas plus pour que certains s’imaginent une arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM. Mais cela n’a été que de courte durée. En effet, dans la foulée de cette bombe lâchée en Italie, le club phocéen a été obligé de réagir et de démentir la possibilité d’un transfert du quintuple Ballon d’Or. Tout d’abord, pour RMC , l’OM a assuré n’avoir aucune intention de recruter Cristiano Ronaldo durant ce mercato estival.

« Du pipeau total »

Par la suite, c’est pour Le Phocéen que l’OM en a rajouté une couche pour démentir la rumeur Cristiano Ronaldo. Ainsi, le club marseillais a fait savoir cette fois que cela était « du pipeau total ». Evoquant ensuite le journaliste italien à l’origine de cette information, l’OM a parlé d’un « journaliste en mal de sensations ».

« Il faut rester concret »