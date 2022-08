Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Skriniar, le Qatar est recalé par un autre défenseur

Publié le 22 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un nouveau profil au poste de défenseur central, le PSG a vu la piste menant à Milan Skriniar prendre un sérieux coup de froid ces derniers jours. Et Lucas Hernandez, également ciblé par le Qatar, a lui aussi fait passer un message très clair sur son avenir au Bayern Munich.

Milan Skriniar (27 ans) au PSG, c’est mort ? À en croire les dernières tendances, le défenseur central slovaque de l’Inter Milan ne rejoindra pas le club de la capitale et devrait prolonger avec son équipe. Ce qui va donc obliger le Qatar à se concentrer sur d’autres pistes défensives pour la fin du mercato.

Mercato - PSG : C'est confirmé, le transfert de Skriniar tombe à l'eau https://t.co/Fm7aJl6I9V pic.twitter.com/JYeD1VQXr7 — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Quel défenseur pour le PSG ?

En effet, Luis Campos et Christophe Galtier visent encore plus renforts au PSG, dont un à ce poste de défenseur central. Plusieurs profils ont été évoqués à cet effet ces derniers mois, dont celui de Lucas Hernandez (26 ans, Bayern Munich).

Hernandez se voit rester au Bayern