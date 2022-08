Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar fait tomber à l’eau un transfert d’Henrique

Publié le 23 août 2022 à 12h10 par Thomas Bourseau

Rafinha pourrait ne pas s’éterniser au PSG où il n’est plus désiré que ce soit par le staff technique de Christophe Galtier ou la direction gérée en partie par Luis Campos. Et alors que l’option Al-Arabi semblait sérieusement prendre forme, le club qatari ne serait plus viable pour le départ du Brésilien.

Arrivé en provenance du FC Barcelone comme étant un indésirable, Rafinha pourrait cette fois-ci quitter le PSG disposant du même statut. Déjà, la saison dernière, le Brésilien avait été prêté pendant l’intégralité de la deuxième partie de saison à la Real Sociedad. De retour de prêt, Rafinha a intégré le cercle des « lofteurs » et est poussé vers la sortie par le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, depuis. Chargé des départs, Antero Henrique travaillerait d’arrache-pied sur ce dossier.

Un retour au pays a été évoqué…

Pendant quelques jours, le nom de Rafinha a été considérablement évoqué du côté de la ligue professionnelle brésilienne. Ayant fait l’intégralité de ses classes au FC Barcelone, Rafinha n’a jamais joué au sein de son Brésil natal. Et il a semblé que l’Atletico Mineiro ait souhaité remédier à cette situation. Cependant, cette opération a capoté, laissant le Qatar comme étant l’unique option viable de la direction du PSG pour boucler le départ de Rafinha.

…et le Qatar ne pourrait rien pour le PSG avec Rafinha