Mercato : Un retour en Ligue 1 pour Cavani ? C’est désormais réglé

Annoncé sur les tablettes de l'OGC Nice, Edinson Cavani ne devrait pas rejoindre la Côte d'Azur. Libre de tout contrat, l'attaquant uruguayen aurait pris la décision de rejoindre l'Espagne et le FC Valence. Un accord contractuel aurait même été trouvé entre le club Che et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Il n'y aura pas de retour en Ligue 1 pour Edinson Cavani. Le sérial buteur uruguayen ne rejoindra pas l'OGC Nice qui en avait fait sa priorité pour renforcer son attaque. Il devrait rebondir en Espagne où le FC Valence l'accueillerait. Lucien Favre devra donc se pencher sur d'autres pistes.

Cavani is quite possibly the most underrated player of this generation. pic.twitter.com/ZQCyyW1plr