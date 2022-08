Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Le retour de Cavani en Ligue 1 est encore possible

Publié le 22 août 2022 à 20h00 par Pierrick Levallet

Après avoir quitté le PSG en 2020, Edinson Cavani pourrait bien faire son retour en Ligue 1 cet été. L’attaquant uruguayen est convoité par l’OGC Nice lors de ce mercato estival. Cependant, le club de Côte d’Azur va devoir faire face à la concurrence du FC Valence dans ce dossier. Si le joueur de 35 ans semble avoir fait du club espagnol sa priorité, l’OGC Nice aurait malgré tout encore une chance dans ce dossier.

Après sept ans de bons et loyaux services au PSG, Edinson Cavani a quitté la France pour rejoindre Manchester United en 2020. Mais son contrat avec les Red Devils est arrivé à expiration cet été et il est désormais libre de s’engager où il le souhaite. Edinson Cavani pourrait ainsi faire son retour en Ligue 1. L’international uruguayen est dans le viseur de l’OGC Nice. Toutefois, le club niçois va devoir faire face à la concurrence du FC Valence. Et la formation française serait en mauvaise posture face à l’équipe espagnole.

Valence a fait une première offre pour Cavani...

Selon les informations d’ AS , la piste Valence serait toujours d’actualité pour l’avenir d’Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen est bien la priorité du club espagnol, et surtout de Gennaro Gattuso. Cependant, aucun accord n’aurait été trouvé entre le pensionnaire de la Liga et le joueur de 35 ans pour l’instant. Valence aurait fait une première offre à Edinson Cavani il y a une semaine, mais elle n’aurait pas totalement convaincu l’ancien du PSG et de Manchester United.

... mais elle ne l’a pas totalement convaincu

Edinson Cavani aurait donc fait une contre-offre à Valence, sauf qu’il n’aurait pas encore reçu de réponse. L’OGC Nice pourrait ainsi entrevoir un petit espoir dans ce dossier. Mais malgré tout, l’international uruguayen aurait été convaincu par Gennaro Gattuso. Il se serait même envolé en Espagne pour résoudre son avenir au plus vite. Si Valence accepte la contre-offre d’Edinson Cavani, ce dernier devrait s’engager pour les deux prochaines saisons. Affaire à suivre...