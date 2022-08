Foot - Mercato - PSG

PSG : Une opération brûlante du mercato va être bouclée

Publié le 23 août 2022 à 18h10 par Arthur Montagne

Alors que la dernière ligne droite du mercato est lancée, le PSG espère toujours se séparer de plusieurs indésirables. Néanmoins, plusieurs dossiers sont au point mort, mais les Parisiens n'ont plus le choix. Et le départ d'Ander Herrera semble désormais imminent puisque l'Espagnol aurait trouvé un accord pour résilier son bail.

Le temps presse et l'opération dégraissage du PSG n'est pas suffisamment avancée aux yeux de Christophe Galtier et de Luis Campos. Et pour cause, plusieurs dossiers semblent en stand-by à l'image des transferts de Leandro Paredes à la Juventus, Idrissa Gueye à Everton ou encore Keylor Navas à Naples. Ander Herrera est également concerné, mais cela devrait s'accélérer dans les prochaines heures.

Herrera va résilier avec le PSG

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG et Ander Herrera se seraient rapprochés d'un accord au sujet d'une résiliation de contrat qui courait jusqu'en 2024. Une fois libéré de son bail, le milieu de terrain espagnol s'engagerait dans la foulée avec l'Athletic Bilbao. L'ancien joueur de Manchester United percevra donc une large partie de son salaire afin de résilier son bail.

Galtier ne comptait plus sur Herrera

Il faut dire qu'Ander Herrera n'entrait pas du tout dans les plans de Christophe Galtier et avait été placé dans le loft du PSG. Les arrivées de Vitinha et Renato Sanches ont complétement bouché l'horizon de l'Espagnol à Paris qui va donc retrouver son ancien club en signant à l'Athletic Bilbao.