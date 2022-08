Foot - Mercato - OM

OM : Remplacé par Tudor, Sampaoli sort du silence après son départ

Publié le 23 août 2022 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 23 août 2022 à 11h36

Silencieux depuis son départ de l’OM au début du mois de juillet, Jorge Sampaoli a pris la parole à la télévision brésilienne. L’ancien sélectionneur de l’Albiceleste s’est ainsi prononcé sur les raisons qui l’avaient poussé à claquer la porte de l’écurie phocéenne.

Après une saison réussie à la tête de l’OM, permettant au club de retrouver la Ligue des champions, Jorge Sampaoli a surpris en quittant la cité phocéenne. Un départ décidé « d’un commun accord » comme l’annonçait l’Olympique de Marseille dans son communiqué, justifié par les désaccords entre l’Argentin et Pablo Longoria concernant le mercato. Sampaoli comptait en effet se montrer ambitieux sur le marché des transferts, tandis que la direction voulait prendre son temps avant de passer à l’action, souhaitant se focaliser sur les opportunités. Invité de l’émission brésilienne Bem, amigos diffusée sur SporTV , Jorge Sampaoli s’est prononcé sur son départ de l’OM.

« J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe »

« Je suis arrivé à Marseille quand les supporters avaient mis le feu au centre d’entraînement. J’ai pris en main une équipe très marquée. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d’une certaine manière bien définie. Mais nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer) », confie Sampaoli, dans des propos relayés par Foot Mercato.

« Je ne peux pas dire ou planifier où je vais »

Alors qu’Igor Tudor a été choisi par Pablo Longoria pour succéder à Jorge Sampaoli, ce dernier est désormais libre de tout contrat, et celui-ci laisse planer le doute pour son avenir. « Mon expérience me dit que rien de ce qui m'est arrivé ne m'a servi. En tant qu'entraîneur, je ne peux pas dire ou planifier où je vais. Habituellement, les choses arrivent. Planifier me frustrerait. Ce qui m'inspire, c'est d'être dans un endroit où je peux avoir un projet », explique l’Argentin.

