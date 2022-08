Foot - Mercato - OM

Sampaoli, Tudor… Rongier se lâche sur la nouvelle ère de l’OM

Publié le 18 août 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin

Au cœur d’un été qui aura vu Jorge Sampaoli quitter son poste et Igor Tudor le remplacer, l’OM a encore fait parler. Cadre du club olympien, Valentin Rongier s’est confié sur le départ du technicien argentin et les différences entre ce dernier et le nouvel entraîneur marseillais.

En bouclant la dernière saison à la 2ème place du championnat, l’OM s’attendait à vivre un été tranquille. Un mercato intéressant pour renforcer l’équipe et une préparation encourageante avant de retrouver la Ligue des Champions, les supporters marseillais avaient déjà ce plan en tête. Rien ou presque ne s’est passé comme prévu. En désaccord avec les ambitions de l’OM, Jorge Sampaoli a décidé de plier bagages. Dans la foulée, Pablo Longoria s’est mis en quête d’un entraîneur et a bouclé l’arrivée d’Igor Tudor, un choix contesté d’entrée.

Des débuts tendus pour Igor Tudor

Dès la préparation, les premiers conflits sont arrivés à l’OM. Désireux d’asseoir son autorité, Igor Tudor a mis à l’écart plusieurs joueurs dont Jordan Amavi et Bamba Dieng, mais s’est aussi frictionné avec Gerson qui était sur le point de quitter le stage en Angleterre. Des débuts mouvementés qui lui ont valu des sifflets avant même le premier match de Ligue 1 contre le Stade de Reims. Malgré la victoire, les doutes persistent toujours.

Rongier s’explique sur le départ de Sampaoli

En interne, le groupe fait corps mais certains n’ont toujours pas digéré le départ de Jorge Sampaoli. Présent ce jeudi en conférence de presse avant le troisième match de Ligue 1 contre Nantes, Valentin Rongier a confirmé que le départ de l’OM du coach argentin a surpris tout le monde. « On doit s'adapter le plus vite possible et on fait confiance à la direction sur les choix qu'ils font. On a perdu des joueurs de qualité mais on recrute aussi des joueurs de qualité. C'est encore un peu tôt pour juger nos performances », assure le milieu de terrain de l’OM dans des propos relayés par RMC Sport.

« Ça prend du temps d'apprendre un nouveau système »