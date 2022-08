Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato d'Icardi bouge enfin

Publié le 24 août 2022 à 19h35 par Arthur Montagne

Bien décidé à se séparer de plusieurs indésirables d'ici la fin du mercato, le PSG s'active en coulisses afin de trouver une solution, notamment pour Mauro Icardi sur lequel Christophe Galtier ne compte plus du tout. Et alors que la situation était calme jusque-là, tout semble s'accélérer et le départ de l'Argentin devient possible.

Le Loft instauré par Luis Campos au PSG est encore bien rempli. En effet, bien qu'Ander Herrera se dirige vers l'Athletic Bilbao après avoir résilié son contrat avec le club parisien. Layvin Kurzawa, Rafinha, Julian Draxler, Idrissa Gueye et Mauro Icardi sont toujours présents et continuent de s'entraîner en marge du groupé de Christophe Galtier. Tous sont invités à quitter le PSG, à commencer par l'attaquant argentin qui n'entre plus du tout dans les plans du nouveau coach parisien.

Galtier pousse Icardi au départ

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier se montrait effectivement très clair au sujet de la situation de Mauro Icardi. « J'ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif. Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ », assurait l'entraîneur du PSG devant les médias avant d'ajouter que le club travaille pour son départ : « Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance. Il a pas tout perdu comme ça, mais c'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière ».

Séville s'invite dans le dossier

Mais alors que c'était le calme plat dans ce dossier jusque-là, plusieurs clubs semblent s'activer. C'est ainsi que selon les informations du Chringuito , le Séville FC s'intéresserait à Mauro Icardi. Un dossier très compliqué pour le club andalou mais qui pense toutefois pouvoir boucler l'opération sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Galatasaray passe à l'action pour Icardi