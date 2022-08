Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Mauro Icardi relancé ?

Publié le 24 août 2022 à 18h15 par La rédaction

Alors qu’un départ ne semblait plus vraiment d’actualité pour Mauro Icardi, l’avenir de l’attaquant du PSG pourrait bien être totalement relancé. En effet, l’international argentin pourrait bien intéresser un club espagnol, qui serait prêt à le faire débarquer au sein de son effectif, alors que les portes de sorties se réduisent…

Le PSG continue son dégraissage. Après avoir réussi à faire partir Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum ou encore plus récemment Eric Junior Dina Ebimbe, Luis Campos travaillerait sur la libération de d’autres joueurs de l’effectif parisien. Parmi eux, on retrouverait notamment Mauro Icardi, devenu indésirable sur le front de l’attaque. Et ce dossier pourrait bien être relancé…

Le Séville FC en pince pour Mauro Icardi

Ainsi, comme révélé par El Chiringuito, le Séville FC serait toujours à la recherche d’un attaquant. Alors que la presse espagnole affirme que le Séville FC aurait coché le nom de Raul de Tomas, ce serait désormais Mauro Icardi qui serait pisté par l’équipe de Julen Lopetegui. Un prêt avec option d’achat serait envisagé pour l’international argentin. Cependant, Séville risque de devoir faire preuve de patience, car les négociations seraient compliquées dans ce dossier.

Mercato : Cet été, c’est loin d’être un sans-faute pour Luis Campos https://t.co/SSSHQNI3IH pic.twitter.com/HvaZGpDOsd — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Les pistes turques se refroidissent pour Mauro Icardi

Par ailleurs, le journaliste italien Gianluigi Longari assurait ce mercredi matin que le départ de Mauro Icardi vers la Turquie semblait se compliquer. Un temps dans le viseur de Fenerbahçe, l’international argentin se serait finalement fait doubler par d’autres joueurs dans la liste des priorités du club, alors que le Galatasaray se préparerait à discuter d’un potentiel transfert de Mauro Icardi à Istanbul. Affaire à suivre…