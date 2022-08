Foot - Mercato - PSG

PSG : Une surprise pour le prochain dossier bouclé par Campos ?

Publié le 24 août 2022 à 16h45 par La rédaction

Alors qu’il ne voulait pas quitter le Paris Saint-Germain, Ander Herrera devrait finalement partir très prochainement. L’Espagnol devrait retourner à l’Athletic Bilbao, mais alors que l’on pensait qu’il allait résilier son contrat avec le PSG, il pourrait finalement s’en aller dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Le PSG cherche toujours une porte de sortie à plusieurs de ses joueurs. Arrivé libre en provenance de Manchester United il y a maintenant trois ans, Ander Herrera pourrait être le prochain à faire ses valises. L’Espagnol est attendu du côté de l’Athletic Bilbao afin d’y signer un contrat de deux ans.

Finalement un prêt avec option d’achat ?

Dans un premier temps, une rupture de contrat avec le PSG était évoquée, alors que son bail courait jusqu’en juin 2024. D’après les informations de L'Équipe , il pourrait finalement s'agir d’un prêt avec option d’achat, dont le montant n’a pas été révélée.

Rectification importante. Herrera était bien à la Factory pour régler des détails de son départ mais d'autres sources évoquent maintenant un prêt avec option d'achat, et non une résiliation. #PSG #Mercato https://t.co/neV8ChXcKX — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 24, 2022

Herrera attendu à Bilbao