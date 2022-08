Foot - Mercato - PSG

Campos prêt à retourner sa veste pour ces deux dossiers chauds ?

Publié le 24 août 2022 à 17h15 par Thomas Bourseau

Luis Campos semble être prêt à faire un gros nettoyage au sein de l’effectif de Christophe Galtier depuis le début du mercato. Néanmoins, et ce bien que les noms de Keylor Navas et Leandro Paredes circulent dans la presse au même titre que ceux des indésirables du PSG, ils ne finiraient pas au placard si leurs départs ne se concrétisaient pas.

Contrairement à Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi ou encore Julian Draxler, il y a deux joueurs annoncés sur le départ qui ne disposent pas du statut d’indésirable aux yeux de Luis Campos. Le conseiller football du PSG est toujours aussi déterminé à voir certains éléments quitter le navire parisien avant la clôture du mercato estival. Cependant, ce n’est pas réellement le cas de Leandro Paredes et de Keylor Navas.

Navas, pas écarté si son départ pour Naples ne se concrétise pas

Comme Christophe Galtier l’a confié à plusieurs reprises depuis sa nomination en tant qu’entraîneur le 4 juillet dernier, Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro un devant Keylor Navas. Il n’y aura pas la même rotation que lors de l’exercice précédent au Paris Saint-Germain. De qui pousser Keylor Navas vers le Napoli où son arrivée prend de plus en plus d’ampleur ces derniers jours bien que les discussions n’auraient toujours pas débouché sur un accord total entre les différentes parties. Selon RMC Sport , Navas resterait « estimé » de la direction du PSG et ne devrait pas être écarté si son transfert n’avait pas lieu.

Mercato - PSG : Pour son départ, Gueye demande une faveur à Campos https://t.co/RVzNoyuM0U pic.twitter.com/30m2zkHnwK — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Quid de Leandro Paredes ?

Proche de Lionel Messi et ayant disposé d’un temps de jeu important ces dernières saisons au PSG, Leandro Paredes serait également dans les bonnes grâces de la nouvelle direction du PSG. Que ce soit Luis Campos ou n'importe qui d'autre, on ne compterait pas le mettre au placard si son départ pour la Juventus ou pour un autre club intéressé ne se concrétisait pas avant la fin du mercato.