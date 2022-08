Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active pour le transfert de Mauro Icardi

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait bientôt quitter le club de la capitale. Alors que les options sont minimes pour l’attaquant argentin, Galatasaray serait intéressé par le joueur. Des discussions pourraient avoir lieu dans la semaine entre le club turc et le PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain souhaite réduire son effectif durant ce mercato, le club de la capitale continue son dégraissage. Après les départs de Georginio Wijanldum ou encore Eric Junior Dina-Ebimbe, le PSG veut se séparer de Mauro Icardi. Plusieurs clubs turcs seraient intéressés par le joueur, mais seul le Galatasaray semble avancé dans le dossier.

Resiste la distanza tra #Psg e #Galatasaray nella trattativa per Mauro #Icardi. Le parti si vedranno in settimana per comprendere la fattibilità dell’operazione https://t.co/yIb8VL2XgQ